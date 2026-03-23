В японской MMO Dragon Quest X появится AI-напарник на базе Gemini

В японской онлайн-игре Dragon Quest X готовится необычное нововведение — полноценный компаньон с искусственным интеллектом. Разработчики подтвердили, что в проекте появится «Болтливый Слайми», созданный при поддержке Google и работающий на базе модели Gemini.

Новый помощник сможет вести диалог с игроком через голосовой чат, анализировать происходящее на экране и даже самостоятельно инициировать разговор. Например, он будет реагировать на победы в сложных боях или находку редких предметов, создавая ощущение живого спутника.

По словам продюсера проекта Такаси Анзая, функция особенно пригодится новичкам: AI-компаньон поможет освоиться в игре и снизит чувство одиночества в начале пути.

Бета-тестирование «Слайми» уже анонсировано, а подать заявку можно до 30 марта. В Google Cloud уверены, что подобные технологии способны кардинально изменить индустрию в ближайшие годы.

Несмотря на интерес к проекту, Dragon Quest X по-прежнему остаётся эксклюзивом японского рынка, что делает эксперимент с ИИ ещё более любопытным для мировой аудитории.