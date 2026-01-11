Dragon Quest XI стала самой продаваемой игрой франшизы с тиражом более 9 миллионов копий

Dragon Quest XI достигла новой исторической вехи, закрепив за собой статус самой продаваемой игры во всей культовой франшизе Square Enix. Японская JRPG, покорившая игроков по всему миру своим эпическим повествованием и яркой графикой, продолжает расширять свое наследие даже спустя более восьми лет после своего первоначального релиза..

По информации Square Enix, продажи Dragon Quest XI S: Echoes of An Elusive Age уже превысили отметку в 9 миллионов копий по всему миру. В предыдущем обновлении, которое было опубликовано в мае 2025 года, указывалось на 8,5 миллионов копий, что говорит о росте продаж примерно на 500 тысяч копий за последние 8 месяцев.

Помимо индивидуального успеха одиннадцатой части, Square Enix сообщила, что франшиза Dragon Quest в целом уже разошлась тиражом более 95 миллионов копий, что на миллион больше, чем в мае 2025 года

Тем временем, следующая основная глава саги, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, все еще находится в разработке. По словам Square Enix, новая игра станет новым этапом в истории франшизы, с существенными изменениями в структуре и более мрачным тоном, призванным привлечь более взрослую аудиторию.