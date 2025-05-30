Square Enix объявила, что Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age преодолела отметку в 8,5 млн проданных копий

Square Enix официально объявила, что Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age преодолела отметку в 8,5 миллионов проданных копий по всему миру, став самой успешной частью легендарной JRPG-серии за всё время её существования.

Этот результат — не просто цифра, а новая веха для франшизы, история которой насчитывает более трёх десятилетий. Для сравнения, предыдущие части серии продавались в среднем тиражом около 5 миллионов копий, но именно одиннадцатая смогла выйти далеко за пределы привычных рамок.

Секрет успеха — в глобальном охвате и многоплатформенности. Изначально выпущенная в 2017 году на PS4 и Nintendo 3DS, Dragon Quest XI впоследствии получила улучшенное издание «S» на Nintendo Switch, которое позже вышло и на Xbox, а также на новых консолях PlayStation. Такое распространение обеспечило игре длительный жизненный цикл и популярность за пределами Японии, где франшиза традиционно имела наибольшее влияние.