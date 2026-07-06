Square Enix раскрыла технические характеристики Dragon Quest 11 для Nintendo Switch 2

Компания Square Enix официально подтвердила параметры производительности для готовящегося переиздания JRPG Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition на консоли следующего поколения Nintendo Switch 2.

Согласно официальному сайту, игрокам предложат два графических режима: Приоритет производительности (1080p при 60 FPS) и Приоритет качества (1440p при 30 FPS). Однако разработчики не уточнили, актуальны ли эти показатели исключительно для стационарного (докового) режима, либо они также коснутся портативного формата. Стоит отметить, что портативный экран самой Switch 2, по предварительным данным, имеет максимальное разрешение 1080p.

Ранее Square Enix объявила, что игра выйдет на Switch 2 24 сентября 2026 года. Тем не менее, анонс вызвал критику в сообществе из-за жесткой ценовой политики. Издатель подтвердил, что бесплатного или платного апгрейда с версии для первой Switch не предусмотрено — игру придется покупать заново по цене в $39,99. Кроме того, в игре будет полностью отсутствовать перенос сохранений между поколениями консолей.

На сегодняшний день Dragon Quest 11 также доступна на PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и оригинальной Nintendo Switch.