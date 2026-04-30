Версия Dragon Quest 11 S для Nintendo Switch 2 получила рейтинг в Тайване

Тайваньский комитет по рейтингу цифровых игр добавил версию Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition для Nintendo Switch 2 в свою базу данных, что предполагает возможное появление нативной версии популярной JRPG на новой гибридной консоли.

Наиболее вероятная гипотеза заключается в том, что анонс может быть частью празднования 40-летия серии, которое состоится 27 мая, или частью будущей презентации Nintendo Direct.

Версия Dragon Quest 11 S вышла на Nintendo Switch в сентябре 2019 года, принеся улучшения, дополнительный контент и различные оптимизации по сравнению с оригиналом 2017 года. Потенциальное издание Nintendo Switch 2 Edition могло бы убедить многих переиграть ее или открыть для себя впервые, особенно если Square Enix предложит бесплатное обновление для владельцев версии для Switch.

Как всегда, лучше проявлять осторожность: на данный момент официального подтверждения нет, поэтому классификация должна рассматриваться как намёк, а не как официальное объявление, до получения прямого сообщения от Square Enix.