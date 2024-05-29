Dragon Quest 12 все еще находится в разработке, несмотря на отмену других проектов Square Enix

Dragon Quest 12: The Flames of Fate продолжает находиться в разработке, несмотря на многочисленные отмены других проектов Square Enix, как подтвердил создатель серии Юдзи Хории.

По информации от GamesRadar, Хории опубликовал сообщение в X/Twitter, которое стало первым обновлением с момента анонса игры в мае 2021 года. Он не предоставил новых деталей о Dragon Quest 12, хотя 27 мая отмечалась годовщина серии, но подтвердил, что Square Enix продолжает работу над проектом.

"Спасибо всем за поздравления", — сказал Хории в честь 38-й годовщины. "Пока я не могу раскрыть детали, но мы хотим создать игру, которая будет достойна последнего вклада двух ушедших из жизни людей. Я делаю все возможное".

Неизвестно, кто эти два разработчика (одним из них может быть дизайнер персонажей серии и создатель Dragon Ball Акира Торияма, который скончался в марте 2024 года), но сообщение, по крайней мере, развеяло опасения фанатов об отмене игры.

В апреле 2024 года Square Enix объявила, что понесет "убытки от отказа от контента" в размере 22,1 миллиарда иен (около 140,9 миллиона долларов), поскольку изменила свои планы развития, сделав их "более избирательными". Отсутствие новостей о Dragon Quest 12 заставило многих фанатов волноваться, что перестановки затронут и эту игру.

Dragon Quest 12 была анонсирована в рамках празднования 35-летнего юбилея серии и станет первой основной частью после Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age, вышедшей в 2017 году. О сроках выхода, платформах и геймплее пока ничего не сообщается, только логотип игры.

Также на этой неделе Square Enix сообщила, что Dragon Quest 3 HD-2D Remake, воссоздающая классическую ролевую игру в графическом стиле Octopath Traveller, "приближается", и она будет мультиплатформенной.

В сообщении в X/Twitter, посвященном Dragon Quest 3 HD-2D Remake, которая была анонсирована в мае 2021 года, подтверждается, что она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также на ПК через Steam и Windows Store.