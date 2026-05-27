Dragon Quest XII переродилась: Square Enix отказалась от старой версии и начала разработку заново

Square Enix неожиданно вернулась к разговору о долгожданной Dragon Quest XII — и вместе с этим фактически признала, что разработка игры пережила серьёзный кризис. Проект, анонсированный ещё в 2021 году как Dragon Quest XII: The Flames of Fate, теперь называется Dragon Quest XII: Beyond Dreams. Вместе с новым подзаголовком разработчики представили короткий трейлер Sneak Peek и подтвердили: первоначальная концепция была полностью отменена, а создание игры пришлось начинать почти с нуля.

Исполнительный продюсер Ёсукэ Сайто рассказал, что ранняя версия проекта столкнулась с «множеством препятствий». После обсуждений с создателем серии Юдзи Хории команда решила пересмотреть саму основу будущей RPG. По словам Сайто, это было тяжёлое решение, но именно оно должно помочь сделать новую часть достойным продолжением легендарной франшизы.

Судя по комментариям авторов, Beyond Dreams заметно отличается по настроению от мрачноватой The Flames of Fate, которую показывали раньше. Юдзи Хории описал игру как историю молодого героя, которого преследуют загадочные сны, а само путешествие теперь будет строиться вокруг темы надежды и будущего, а не тьмы и рока. Для серии, которая всегда балансировала между сказочным приключением и драмой, это выглядит как возвращение к более классическому духу Dragon Quest.

Сам факт перезапуска разработки — тревожный сигнал, но одновременно и редкий пример того, как крупный издатель не побоялся признать, что первоначальное направление оказалось неудачным. В эпоху, когда многие компании предпочитают выпускать проблемные игры и чинить их уже после релиза, решение Square Enix выглядит неожиданно честным. Правда, за это фанатам придётся расплачиваться временем: судя по заявлениям команды, ждать Dragon Quest XII придётся ещё довольно долго.