Новый герой Dragon Quest 12 стал объектом насмешек фанатов из-за своей внешности

После недавнего переанонса Dragon Quest 12, которая теперь называется Dragon Quest 12: Beyond Dreams, в центре внимания оказался не только новый курс игры, но и её главный герой. Однако реакция фанатов оказалась далеко не такой, на какую рассчитывала Square Enix.

В социальных сетях игроки начали массово высмеивать внешний вид нового протагониста. Многие отметили его уставший взгляд, странную причёску и общий «измученный» вид. Некоторые пользователи даже шутили, что персонаж выглядит так, будто не спал несколько суток.

Особенно популярным стал комментарий о том, что герой «настолько некрасивый, что разработчикам пришлось отдельно подтверждать, что его действительно создал Акира Торияма». Подобные шутки появились после того, как часть фанатов усомнилась, что дизайн принадлежит легендарному автору Dragon Ball и многолетнему художнику серии Dragon Quest.

Впрочем, нашлись и защитники нового персонажа. Они напомнили, что герои Dragon Quest никогда не отличались модельной внешностью и часто обладали необычными причёсками или эксцентричным дизайном. Многие также считают, что первое впечатление изменится после демонстрации новых костюмов и брони в самой игре.

Dragon Quest 12: Beyond Dreams была официально представлена на этой неделе как полностью переработанная версия ранее анонсированной Dragon Quest 12: Flames of Fate. Пока что дата релиза игры не раскрывается.