СМИ: Square Enix уволила Ю Мияке с поста главного продюсера серии Dragon Quest

Согласно сообщению Bloomberg, Square Enix сняла Ю Мияке с поста главного продюсера серии Dragon Quest из-за внутренних задержек в работе над следующей частью основной серии, Dragon Quest 12: The Flames of Fate.

Мияке, который также входил в совет директоров компании с 1992 года и долгое время курировал франшизу, был переведен на должность главы мобильного подразделения Square Enix, сообщают источники издания. Главным кандидатом на место Мияке считается Ёсуке Сайто, продюсер серии NieR.

Это станет частью более широкого плана по перестановке ролей в руководстве японской компании, цель которого - сосредоточить больше ресурсов на собственных играх уровня ААА и меньше зависеть от внешних ресурсов.

Dragon Quest 12: The Flames of Fate была анонсирована в 2021 году в честь 35-летия серии. С момента выхода предыдущей части, Dragon Quest 11: Echoes of a Lost Age, в 2017 году прошло около семи лет.

О новой игре мы пока видели только официальный логотип, а из слов создателя серии Юдзи Хории известно, что она принесет различные изменения в пошаговую боевую систему серии, а также более мрачные тона, чем в предыдущих частях. Вероятно, это будет последняя игра, в которой дизайн персонажей будет выполнен Акирой Ториямой, создателем Dragon Ball и Dr. Slump, который скончался в начале марта.