Создатель Dragon Quest подтвердил активную разработку Dragon Quest 12

После долгого молчания создатель Dragon Quest Юдзи Хории заявил, что Dragon Quest 12: The Flames of Fate находится в активной разработке. Игра была анонсирована еще в 2021 году, но с тех пор о ней почти не было новостей, кроме короткого тизера.

Недавно Хории подтвердил, что команда «усердно работает» над проектом, а также над ремейками Dragon Quest I & II. Это должно немного успокоить фанатов, обеспокоенных отсутствием информации.

Square Enix ранее обещала выпустить DQ12 одновременно во всем мире, а бывший гендиректор Ёсуке Мацуда заявлял, что игра заложит основу для серии на 10-20 лет вперед. Однако пока никаких деталей о дате выхода нет, и поклонникам остается только ждать.