Square Enix может готовить полноценную демонстрацию новой Dragon Quest - юбилейная трансляция пройдёт уже 27 мая

Square Enix официально объявила о специальной трансляции в честь 40-летия культовой серии Dragon Quest. Эфир под названием Update from the Dragon Quest Team состоится 27 мая в 16:00 по московскому времени и продлится всего 10 минут, однако фанаты уже ждут от него гораздо большего, чем формальный юбилейный ролик.

Причина проста — создатель серии Юдзи Хории ранее намекнул, что во время презентации покажут «следующую игру». На фоне затянувшегося ожидания новостей о будущем франшизы даже такая короткая фраза мгновенно разогрела сообщество. Особенно учитывая, что Square Enix в последние годы всё чаще делает крупные анонсы именно в формате компактных цифровых презентаций.

Помимо основной трансляции, компания подготовила и дополнительные мероприятия. Уже 26 мая откроется специальная страница, посвящённая юбилею серии, а 27 мая стартует праздничный эфир с участием японского шоумена Эйко Кано.

Сама ситуация выглядит довольно символично: Dragon Quest остаётся одной из самых влиятельных JRPG-серий в истории, но в последние годы франшиза редко оказывалась в центре мирового внимания. Поэтому возможный анонс новой игры может стать для серии важным возвращением в инфополе.