Dragon Quest 1 & 2 HD-2D возглавляет рейтинг самых ожидаемых игр читателей японского издания Famitsu

Несмотря на выход новинок и ожесточённую конкуренцию, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake уверенно удерживает звание самой ожидаемой игры по версии читателей японского журнала Famitsu. Ремейк культовых RPG от Square Enix продолжает набирать очки, уверенно обгоняя не только ближайших соперников, но и ряд крупных хитов, готовящихся к релизу.

Редакция Famitsu традиционно делит голоса читателей по платформам, и если сложить результаты, то Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake получает в сумме 1186 голосов (716 на Switch и 470 на PS5). Это делает проект не просто лидером — но фактически недосягаемой вершиной текущего топа.

На втором месте расположилась свежевышедшая Donkey Kong Bananza (419 голосов, NS2), которая мгновенно ворвалась в тройку, несмотря на недавний релиз. Замыкает тройку Pragmata (398 голосов, PS5) — проект Capcom, о котором долгое время ничего не было слышно, но он вновь привлёк внимание после свежей волны трейлеров и обновлений.

Также в списке нашлось место для Super Robot Wars Y (355 голосов), который готовится к релизу в конце августа. Эта серия давно завоевала сердца японских геймеров, особенно благодаря своим глубоким стратегическим элементам и объединению меха-вселенных.

Во второй половине топа расположились такие ожидаемые тайтлы, как Pokémon Legends: Z-A (286), Kirby Air Riders (270), Hyrule Warriors: Age of Calamity (239), Professor Layton and the New World of Steam (186) и Metal Gear Solid Delta: Snake Eater (175). Некоторые из них находятся ещё на ранней стадии разработки, но интерес к ним не угасает.

Пока конкуренты только набирают обороты, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake доказывает, что классика в современной обёртке способна удерживать внимание даже в эпоху технических чудес и блокбастеров. Учитывая преданную фан-базу серии и рост интереса к HD-2D-стилю, неудивительно, что этот ремейк продолжает царствовать в ожиданиях японской аудитории.