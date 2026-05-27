HD-2D ремейки Dragon Quest разошлись тиражом свыше 4 миллионов копий - классика Square Enix переживает вторую молодость

Square Enix сообщила, что суммарные продажи Dragon Quest III HD-2D Remake и Dragon Quest I & II HD-2D Remake превысили 4 миллиона копий. Для серии, которая долгое время считалась прежде всего японским феноменом, это более чем впечатляющий результат и очередное доказательство того, насколько удачным оказался формат HD-2D.

Особенно мощно стартовала Dragon Quest III HD-2D Remake — ещё в 2024 году игра преодолела отметку в 2 миллиона копий меньше чем за месяц после релиза. Судя по всему, интерес к обновлённой классике не угас и после выхода ремейков первых двух частей.

Во многом успех объясняется самим подходом Square Enix. Вместо полного переосмысления разработчики сохранили дух оригиналов, но обновили визуальный стиль, совместив пиксельную графику и современные эффекты освещения. Подобная формула уже отлично сработала с Octopath Traveler и Live A Live, а теперь окончательно закрепилась и за Dragon Quest.

Похоже, что для Square Enix HD-2D становится не просто красивым экспериментом, а одним из самых надёжных способов возвращать культовую классику новой аудитории.