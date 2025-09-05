Новые детали Dragon Quest I & II HD-2D Remake в обзорном трейлере

Square Enix и студия Artdink Corporation представили новый обзорный трейлер Dragon Quest I & II HD-2D Remake, в котором подробно показаны особенности двух классических ролевых игр в обновлённом формате. Видео демонстрирует сюжетные акценты, игровой процесс и визуальные улучшения, превращающие старые приключения в современный опыт.

Проект продолжает линию, начатую с Dragon Quest III HD-2D Remake. Разработчики выпустили приквел раньше, чтобы игроки смогли познакомиться с историей в правильном хронологическом порядке. Теперь же очередь дошла до первых двух частей, которые стали основой всей легендарной серии.

Игры получили полный графический апгрейд в стиле HD-2D — сочетание ретро-спрайтов и трёхмерных элементов, создающих уникальную атмосферу. Оригиналы заметно устарели, но их истории и персонажи давно вошли в золотой фонд JRPG, а потому возвращение в переработанном виде выглядит особенно ценно.

Помимо обновлённой картинки, в ремейках переработана боевая система. Она сохранила пошаговую основу, но стала удобнее, динамичнее и доступнее для новых игроков. Также улучшены интерфейс, навигация и множество мелких деталей, повышающих комфорт.

Релиз Dragon Quest I & II HD-2D Remake состоится 30 октября на PC, PS5, Xbox Series X|S и обеих версиях Nintendo Switch. Разработка уже завершена, поэтому задержек ждать не стоит — фанаты смогут отправиться в обновлённое путешествие точно в срок.