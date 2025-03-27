Представлен первый трейлер сборника HD-2D-ремейков Dragon Quest I & II

Во время последней Nintendo Direct был представлен Dragon Quest I & II HD-2D Remake — сборник ремастированных версий первых двух частей легендарной японской ролевой серии. Игра выйдет в 2025 году, однако точная дата релиза пока не была названа. Ожидается, что в будущем разработчики поделятся дополнительной информацией, особенно с учетом успеха ремейка третьей части.

Презентация игры показала геймплей, включая боевые сцены, диалоги и главных героев. Особое внимание стоит уделить новой графике HD-2D, которая сохраняет оригинальный стиль, при этом осовременив визуальное оформление, как это было в ремейке Dragon Quest III.

Игра обещает быть настоящим воплощением духа классики, что позволит поклонникам наслаждаться любимыми играми в современном обличии. Dragon Quest I & II HD-2D Remake планируется не только для Nintendo Switch, но и для PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и Xbox One.