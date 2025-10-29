Сборник Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake получил 34 из 40 баллов от Famitsu

На этой неделе на современных платформах выйдут сразу две классические JRPG от Square Enix, а именно: 30 октября 2025 года на коносолях и ПК выйдет сборник Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake. В то же время, в японском журнале Famtisu уже появился первый обзор игры, получивший вполне себе положительную оценку — 34 балла из 40 возможных.

По итогам обзора, проведенного четырьмя рецензентами, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D получила оценки 9/9/8/8 соответственно. Рецензенты отметили несколько приятных сюрпризов и идеальный баланс ностальгии и нового контента. Те, кто испытывает ностальгию по стилю серии, должны найти много интересного.

Кроме того, стало известно, что на прохождение Dragon Quest I уйдет от 10 до 15 часов, а Dragon Quest II — от 34 до 40 часов.