Сборник Dragon Quest I & II HD-2D Remake дебютировал на вершине Японских чартов: тираж превысил 400 тысяч копий

По данным Famitsu, продажи сборинка Dragon Quest I & II HD-2D Remake в Японии достигли впечатляющих 413,5 тысяч копий уже в первую неделю после релиза. Показатели охватывают период между 27 октября и 2 ноября 2025 года и демонстрируют высокую популярность ремейка Square Enix на различных платформах.

Релиз состоялся в трех версиях, где лидировала традиционная версия для Nintendo Switch с 232 250 проданными копиями. Версия для PlayStation 5 разошлась тиражом 96,8 тысяч копий, а версия для недавно выпущенной Switch 2 — 84,4 тысяч копий.

Другой релиз недели, Tales of Xillia Remastered от Bandai Namco, показал более скромные результаты - всего 17,6 тысяч копий. На Switch было продано 10,3 тысяч копий, а на PlayStation 5 — 7,3 тысяч. В чартах по-прежнему хорошо держится Pokémon Legends: Z-A, заняв 4-е и 6-е места с показателем в 1, 8 миллионов копий.