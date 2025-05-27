Сборник Dragon Quest I & II HD-2D Remake выйдет 30 октября - Square Enix раскрыла подробности

Square Enix и студия Artdink официально объявили дату выхода ремейка Dragon Quest I & II HD-2D — сборник появится на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, Switch 2 и PC (Steam, Microsoft Store) уже 30 октября. Цена релиза составит $59,99, а предварительные заказы доступны уже сейчас.

Проект представляет собой полностью переосмысленное издание первых двух частей легендарной трилогии Эрдрика в визуальном стиле HD-2D — узнаваемом сочетании пиксельной графики и современных эффектов, как в Octopath Traveler и Live A Live.

О чём расскажут ремейки?

Dragon Quest I поведает о герое, потомке великого Эрдрика, которому предстоит вновь спасти мир от Повелителя Драконов, восстановив пошатнувшееся равновесие в Алефгарде.

Dragon Quest II продолжает историю спустя поколения — игрокам предстоит управлять отрядом юных принцев и принцесс, потомков Эрдрика, чтобы остановить вторжение сил тьмы и восстановить мир между королевствами.

Бонусы и награды

Игроки, у которых есть сохранения из Dragon Quest III HD-2D Remake, получат тематические костюмы (собаки и кошки) для первой и второй части.

А оформившие предзаказ — комплект предметов для комфортного старта: подъемные ботинки и различные усиливающие семена. Все награды можно найти в сундуках в тавернах Тантегеля (DQI) и Миденхолла (DQII).

Новый сборник — отличная возможность познакомиться с истоками легендарной серии в современной оболочке.