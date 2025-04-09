Сборник ремейков Dragon Quest I & II - самая ожидаемая игра в Японии по версии Famitsu

Сборник Dragon Quest I & II HD-2D Remake от Square Enix стал самым ожидаемым игровым проектом в Японии, согласно свежему опросу читателей авторитетного журнала Famitsu. Лидирует версия для Nintendo Switch, набравшая 806 голосов. Версия для PlayStation 5 — на пятом месте с 307 голосами. В сумме игра собрала 1113 голосов, уверенно обогнав конкурентов.

На втором месте расположилась Pragmata от Capcom — загадочный проект, который был анонсирован в 2020 году, но с тех пор не раз откладывался. Третье и четвёртое места заняли Rune Factory: Guardians of Azuma и Pokemon Legends: Z-A.

Интерес к новой игре не случаен: предыдущий ремейк — Dragon Quest III HD-2D — стал крупным успехом для Square Enix, разойдясь тиражом более 2 миллионов копий всего за три недели. Новинка продолжит тот же визуальный стиль и выйдет в 2025 году на PS5, Xbox Series, Switch и ПК.