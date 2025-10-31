Состоялся релиз сборника Dragon Quest 1 & 2 HD-2D - ремейков первых двух частей Dragon Quest

Сегодня состоялся релиз сборника Dragon Quest 1 & 2 HD-2D от компании Square Enix. Игрокам стали доступны ремейки первых двух частей культовой серии Dragon Quest - спустя почти год после выхода ремейка третьей части.

Сюжет в целом остался верен оригиналу, однако авторы внесли небольшие дополнения. В первой Dragon Quest герои теперь помогают феям создать Пять печатей - артефакты, которые впоследствии сыграют важную роль в истории потомков. Во второй части появилась возможность исследовать подводное королевство и дно океана вместе с русалками. Эти изменения помогают связать три игры саги в единую хронологию.

Разработчики сохранили пиксельный стиль оригиналов, но значительно улучшили модели персонажей, переработали окружение и переосмыслили ряд локаций. Саундтрек в ремейках записан с оркестровым сопровождением. Также в Square Enix обновили боевую систему, сделали интерфейс удобнее, переработали некоторых ключевых персонажей и добавили уникальные сражения с боссами, отсутствовавшие в оригиналах.

Сборник Dragon Quest 1 & 2 HD-2D вышел на PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.