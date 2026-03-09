Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest I & II HD-2D

Сегодня стало известно о том, что компания Square Enix решила удалить защиту Denuvo из сборника Dragon Quest I & II HD-2D - спустя 5,5 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры, после удаления Denuvo, уменьшился на 306 МБ.

Сюжет в целом остался верен оригиналу, однако авторы внесли небольшие дополнения. В первой Dragon Quest герои теперь помогают феям создать Пять печатей - артефакты, которые впоследствии сыграют важную роль в истории потомков. Во второй части появилась возможность исследовать подводное королевство и дно океана вместе с русалками. Эти изменения помогают связать три игры саги в единую хронологию.

Разработчики сохранили пиксельный стиль оригиналов, но значительно улучшили модели персонажей, переработали окружение и переосмыслили ряд локаций. Саундтрек в ремейках записан с оркестровым сопровождением. Также разработчики обновили боевую систему, сделали интерфейс удобнее, переработали некоторых ключевых персонажей и добавили уникальные сражения с боссами, отсутствовавшие в оригиналах.