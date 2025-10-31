Square Enix вернула классику: ремейки Dragon Quest I & II получили высокие оценки и оркестровый саундтрек

Компания Square Enix выпустила ремейки первых двух частей легендарной серии Dragon Quest, спустя почти год после обновлённой версии третьей игры. Обновлённые проекты сохранили дух оригиналов, но получили современную обработку — с улучшенным пиксель-артом, переработанными моделями персонажей и детализированным окружением. Во время путешествий теперь звучит оркестровый саундтрек, усиливающий атмосферу приключения.

Сюжеты обеих частей остались верны оригиналам, однако разработчики внесли несколько аккуратных нововведений. В первой игре герои помогают феям создать Пять печатей, а во второй появилось подводное королевство и возможность исследовать океан с помощью русалок. Эти изменения позволили объединить все три игры саги в цельную историю: при наличии сохранений из ремейков открывается дополнительный сценарий.

Кроме того, обновилась и система сражений — она стала динамичнее и удобнее, появились новые боссы и переработанные ключевые персонажи.

Ремейк под названием Dragon Quest I & II HD-2D Remake получил отличные оценки: 84 балла на Metacritic и 85 на OpenCritic с 95% рекомендаций. Сборник доступен на PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Switch 2 по цене 60 долларов.