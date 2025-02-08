Dragon Quest 3 HD-2D превзошел ожидания Square Enix по продажам

Несмотря на общий спад игрового рынка, Square Enix довольна результатами ремейка Dragon Quest 3 HD-2D. Игра превзошла ожидания компании, разойдясь тиражом более 2 миллионов копий. В Японии она стала лидером продаж по данным Famitsu.

Финансовые показатели Square Enix снизились: чистые продажи упали на 10,7%, а прибыль — на 9,9%. Это связано с неудачными релизами Visions of Mana, Life is Strange: Double Exposure и Fantasian Neo Dimension, которые не смогли повторить успех Final Fantasy 16.

Компания продолжает ставку на мультиплатформенность и готовит ремейки Dragon Quest 1 и 2, а также мобильную версию Final Fantasy 14 без гача-механик.