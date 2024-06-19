Dragon Quest 3 HD-2D Remake выйдет 14 ноября

После многочисленных слухов и анонса платформ Square Enix наконец-то представила новый трейлер и дату выхода Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Игра выйдет 14 ноября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake - первая игра в трилогии Эрдрика, разработанная Team Asano из Bravely Default и AMATA K.K. В игре используется тот же движок и художественный стиль, что и в Octopath Traveler и Triangle Strategy, с детализированными спрайтами персонажей на фоне великолепного 3D-окружения.