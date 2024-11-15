Dragon Quest 3 HD-2D Remake вышла на PC и консолях: игра неплохо стартовала в Steam

Сегодня состоялся релиз Dragon Quest 3 HD-2D Remake на PC и консолях, и старт оказался весьма успешным. Согласно данным SteamDB, пик одновременных игроков в Steam достиг 20 608 человек. Это рекорд для серии Dragon Quest на платформе и свидетельство высокого интереса аудитории.
Для сравнения, предыдущий HD-2D релиз от Square Enix, Octopath Traveler 2, в момент выхода в прошлом году достиг пика в 17 000 игроков. Другой ретро-ремейк, Star Ocean: The Second Story R, набрал около 8 000 игроков в ноябре 2023 года. Учитывая популярность серии и выходные впереди, у Dragon Quest 3 HD-2D Remake есть все шансы улучшить текущие показатели.
Игра представляет собой обновленный ремейк классической RPG с использованием HD-2D-графики, которая сочетает ретро-стиль и современные визуальные технологии. Она доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.
Ничего против не имею, ремейки очень даже нужны, но... DG это же такая скукотища, тем более старые части.
Любая jrpg дрочильня это скукотища.
ух эти сладкие ремейки)
Поле новый Dragon Age, даже старая RPG будет выглядеть лучше
Херня, я тут для себя марвел миднайт санс открыл и был приятно удивлен)