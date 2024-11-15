ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation 02.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
6.7 28 оценок

Dragon Quest 3 HD-2D Remake вышла на PC и консолях: игра неплохо стартовала в Steam

butcher69
Новости

Сегодня состоялся релиз Dragon Quest 3 HD-2D Remake на PC и консолях, и старт оказался весьма успешным. Согласно данным SteamDB, пик одновременных игроков в Steam достиг 20 608 человек. Это рекорд для серии Dragon Quest на платформе и свидетельство высокого интереса аудитории.

Для сравнения, предыдущий HD-2D релиз от Square Enix, Octopath Traveler 2, в момент выхода в прошлом году достиг пика в 17 000 игроков. Другой ретро-ремейк, Star Ocean: The Second Story R, набрал около 8 000 игроков в ноябре 2023 года. Учитывая популярность серии и выходные впереди, у Dragon Quest 3 HD-2D Remake есть все шансы улучшить текущие показатели.

Игра представляет собой обновленный ремейк классической RPG с использованием HD-2D-графики, которая сочетает ретро-стиль и современные визуальные технологии. Она доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Ничего против не имею, ремейки очень даже нужны, но... DG это же такая скукотища, тем более старые части.

3
hpi

Любая jrpg дрочильня это скукотища.

1
Paramezan

ух эти сладкие ремейки)

0
5tahA

Поле новый Dragon Age, даже старая RPG будет выглядеть лучше

0
Dark1994

Херня, я тут для себя марвел миднайт санс открыл и был приятно удивлен)

0