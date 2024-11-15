Dragon Quest 3 HD-2D Remake вышла на PC и консолях: игра неплохо стартовала в Steam

Сегодня состоялся релиз Dragon Quest 3 HD-2D Remake на PC и консолях, и старт оказался весьма успешным. Согласно данным SteamDB, пик одновременных игроков в Steam достиг 20 608 человек. Это рекорд для серии Dragon Quest на платформе и свидетельство высокого интереса аудитории.

Для сравнения, предыдущий HD-2D релиз от Square Enix, Octopath Traveler 2, в момент выхода в прошлом году достиг пика в 17 000 игроков. Другой ретро-ремейк, Star Ocean: The Second Story R, набрал около 8 000 игроков в ноябре 2023 года. Учитывая популярность серии и выходные впереди, у Dragon Quest 3 HD-2D Remake есть все шансы улучшить текущие показатели.

Игра представляет собой обновленный ремейк классической RPG с использованием HD-2D-графики, которая сочетает ретро-стиль и современные визуальные технологии. Она доступна на PC (Steam), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.