Новый ролик Dragon Quest 3 HD-2D Remake, вкратце рассказывающий про игру

По геймплею игроков ждёт стандартная пошаговая RPG. Естественно, с различными улучшениями. Также добавят некие новые сюжетные элементы, новую профессию и не только.



Недавно разработчики рассказали, что если проходить первые три части в хронологическом порядке, то в конце их ждёт небольшой сюрприз.



Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября на PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC. К сожалению, без перевода на русский язык. В следующем году аналогичные ремейки выйдут для первых двух частей.