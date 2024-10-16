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Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation 02.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
6.8 25 оценок

Новый ролик Dragon Quest 3 HD-2D Remake, вкратце рассказывающий про игру

Solstice
Новости

По геймплею игроков ждёт стандартная пошаговая RPG. Естественно, с различными улучшениями. Также добавят некие новые сюжетные элементы, новую профессию и не только.

Недавно разработчики рассказали, что если проходить первые три части в хронологическом порядке, то в конце их ждёт небольшой сюрприз.

Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября на PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC. К сожалению, без перевода на русский язык. В следующем году аналогичные ремейки выйдут для первых двух частей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон

Самое главное запилили фишку бодитайп А и Б.

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