PC-версия Dragon Quest 3 HD-2D Remake получила нейросетевой русификатор

Несколько дней назад компания Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest 3 HD-2D Remake.

Тем не менее, на пути русскоязычных игроков оставалось еще одно препятствие - в игре отсутствовала русская локализация, однако пользователь Orionus оперативно портировал нейросетевой текстовый русификатор со Switch-версии игры:

Dragon Quest 3 HD-2D Remake является ремейком классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. В ремейке остался оригинальный сюжет и пошаговая система, но были добавлены ряд улучшений, таких как: озвученные сцены, оркестровая музыка, новое призвание "Monster Wrangler", арена для сражений с монстрами и сюжетные эпизоды с участием Ортеги, отца главного героя.