PC-версия Dragon Quest 3 HD-2D Remake получила нейросетевой русификатор

Несколько дней назад компания Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest 3 HD-2D Remake.
Тем не менее, на пути русскоязычных игроков оставалось еще одно препятствие - в игре отсутствовала русская локализация, однако пользователь Orionus оперативно портировал нейросетевой текстовый русификатор со Switch-версии игры:
Dragon Quest 3 HD-2D Remake является ремейком классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. В ремейке остался оригинальный сюжет и пошаговая система, но были добавлены ряд улучшений, таких как: озвученные сцены, оркестровая музыка, новое призвание "Monster Wrangler", арена для сражений с монстрами и сюжетные эпизоды с участием Ортеги, отца главного героя.
Переводы на другие языки я думаю уже можно начинать пробовать на клиентских машинах подобного тому как происходит процесс расчета шейдеров под вашу систему при старте многих сегодняшних игр. Жаль правда что из десткопных процессоров пока лишь Интел 200S.. Даже т.н. игровые процессоры вроде 9800X3D таких блоков не имеют так что в пролете. Даже некоторые старые модели процессоров Интел содержат еще рание вариации таких блоков.
еще там есть ряд ухудшений, такие как тип 1 и 2 вмсето М и Ж, А так же местоимения и еще тонна всякой современной фигни, даже директор проэкта об этом говорил, но он ничего не мог поделать так как издатель скваречник сказал надо угодить западу, не понятно правда кому на западе это нужно.