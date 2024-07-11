Почти 30 минут игрового процесса ремейка Dragon Quest 3

Этой осенью на ПК и консолях состоится релиз уникального обновленного издания Dragon Quest 3, который попытается осовременить множество механик знаменитой японской RPG, при этом сохранив эстетику оригинала. Как разработчикам из Square Enix удалось объединить классические элементы жанра с различными нововведениями, можно увидеть в свежей демонстрации игры. В сети опубликовали почти 30 минут реального геймплея Dragon Quest III HD-2D Remake, записанного с версии для PS5.

В ролике показано прохождение одной из цепочек сюжетных заданий в стартовой зоне ремейка Dragon Quest 3. Игроков ждет увлекательное приключение отряда героев по Ариахане, где их ожидают множество битв, испытаний прочности их связи и отдельные истории этого живописного места. Особенностью обновленного издания игры станет визуальный стиль, вдохновленный нашумевшей инди-RPG Octopath Traveler.

Выпуск ремейка Dragon Quest 3 запланирован на 14 ноября 2024 года для ПК в Steam, Nintendo Switch, PS5 и XSX|S.