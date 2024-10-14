Почти 8 минут гейплея ремейка Dragon Quest 3

Катсцены получат озвучку, а саундтрек перезапишут с оркестром. Как и в оригинале, пол персонажа можно будет выбрать. Мужскую версию на английском озвучит Тоби Лоуренс, который до этого нигде не появлялся, а женскую — Дженна Шарп, которую вы могли услышать в Warhammer 40,000: Rogue Trader.



Количество жителей в деревнях было увеличено, как и количество диалогов с ними. Сами деревни будут обозначаться миниатюрами на карте. А ещё в них появятся монстры.



На выбор будет три уровня сложности. При желании скорость битв можно увеличить. Если вдруг вы забыли, о чём говорили не так давно с персонажами, то последние 30 диалогов можно посмотреть в меню.



На PS5 и Xbox Series S|X будет два режима графики: «Производительность» и «Качество».



Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября на PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC. К сожалению, без перевода на русский язык. В следующем году аналогичные ремейки выйдут для первых двух частей.