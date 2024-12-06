Продажи Dragon Quest III HD-2D Remake превысили 2 миллиона копий

Компания Square Enix объявила, что общий объем мировых поставок и цифровых продаж Dragon Quest III HD-2D Remake превысил 2 миллиона копий. Игра вышла 14 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam, Microsoft Store).

В Японии физические копии разошлись тиражом не менее 955 771 экземпляра, из которых 742 918 были проданы на Switch, а 212 853 — на PlayStation 5.

Dragon Quest III HD-2D Remake — это ремейк классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. Разработчики остались верны оригинальному сюжету и пошаговой боевой системе, добавив при этом:

озвученные сцены;

оркестровую музыку;

новое призвание «Monster Wrangler»;

арену для сражений с монстрами;

сюжетные эпизоды с участием Ортеги, отца главного героя.

История была доработана для лучшего соответствия с будущими ремейками Dragon Quest I & II HD-2D, выход которых запланирован на следующий год.