Продажи HD-2D-ремейка Dragon Quest 3 превысили 820 000 копий на старте продаж в Японии

Dragon Quest продолжает подтверждать свой культовый статус в Японии. Ремейк Dragon Quest 3 HD-2D, выпущенный недавно, стал лидером продаж в регионе. По данным Famitsu, за первую неделю игра заняла два первых места в чартах.

Версия для Nintendo Switch стала абсолютным фаворитом, продав 641 000 копий, а версия для PS5 заняла второе место с результатом 180 000 копий. Общий тираж физических копий превысил 820 000 единиц, что делает игру самым успешным релизом в Японии после прошлогодней The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. С учетом цифровых продаж, общее количество копий, скорее всего, превысило миллион.

Этот впечатляющий старт сразу же сделал Dragon Quest 3 HD-2D Remake самой продаваемой игрой года в Японии. Благодаря сочетанию ностальгического HD-2D-стиля и современной графики, игра привлекла как фанатов оригинала, так и новых игроков.

На фоне релиза Nintendo Switch вновь возглавила список самых продаваемых консолей, разойдясь тиражом 62 000 устройств за неделю. Продажи PS5 снизились до 23 000 единиц, что, однако, не помешало консоли сохранить высокие позиции.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake подтверждает: обновленная классика всегда найдет свою аудиторию, особенно если речь идет о столь легендарной серии.

Продажи программного обеспечения (в скобках указано общее количество продаж):