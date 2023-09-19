Разработка HD-2D-ремейка Dragon Quest 3 "продвигается стабильно", говорит создатель серии ©

Еще в мае 2021 года было раскрыто будущее франшизы Dragon Quest: было анонсировано несколько новых игр, таких как Dragon Quest Treasures, Dragon Quest 12: The Flames of Fate и HD-2D-ремейк Dragon Quest 3. Dragon Quest Treasures доступна для Nintendo Switch (а недавно и на ПК), и в прошлом году команда сообщила, что усердно работает над следующей основной игрой.

Что касается HD-2D-ремейка Dragon Quest 3, создатель серии Юдзи Хории недавно сообщил Famitsu на Всемирном саммите косплея 2023, что разработка «продвигается довольно стабильно». Что касается его участия в разработке ремейка, Хории сказал:

«Что касается Dragon Quest 3, я уже однажды создал эту игру и много о ней знаю, поэтому я дам совет примерно такого типа: «Если вы хотите это изменить, вы должны сделать это таким образом».

Пока команда работает над «разными вещами», Хории, к сожалению, не предоставил никакой информации о Dragon Quest 12. «Что касается Dragon Quest 12, я пока мало что могу сказать».

АМАТА К.К. и команда Asano разрабатывают ремейк Dragon Quest 3 HD-2D, используя движок Octopath Traveler для создания поразительных новых визуальных эффектов. Платформы игры, за исключением «домашних консолей», еще не объявлены, хотя запланирован ее одновременный запуск по всему миру.