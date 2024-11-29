Ремейк Dragon Quest 3 за вторую неделю продаж в Японии разошелся тиражом более 90 000 копий

На прошлой неделе Dragon Quest 3 HD-2D Remake дебютировала на первом месте в японских недельных чартах продаж физического программного обеспечения, реализовав более 820 000 коллективных копий. Неудивительно, что на второй неделе продажи игры значительно снизились, но она все еще остается на вершине чарта. Согласно новым данным, предоставленным Famitsu, Dragon Quest 3 HD-2D Remake снова занимает два места в топ-10, причем версия для Switch занимает первое место, а версия для PS5 - третье. За вторую неделю в Японии было продано 91 000 с лишним экземпляров игры.

Другие недавние релизы также продолжают входить в топ-10: Super Mario Party Jamboree занимает второе место с 34 000 проданных копий, а Mario and Luigi: Brothership - четвертое место, продав более 9 000 копий. Игра Stray, ставшая свежим релизом для Nintendo Switch, заняла 7-е место, продав более 7 000 единиц.

Что касается аппаратной части, то здесь снова лидирует Nintendo Switch, продавшая более 69 000 копий, что немного больше, чем на предыдущей неделе. Тем временем продажи PS5 также немного выросли: за неделю было продано более 25 000 устройств.