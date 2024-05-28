Слух: ремейк Dragon Quest 3 будет выпущен до 31 марта 2025 года

После относительного молчания в течение последних лет Dragon Quest 3 HD-2D Remake наконец-то обзавелась новыми подробностями. Square Enix объявила, что игра выйдет на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch, и сообщила, что "легенда об Эрдрике приближается". Интересно, что игра может выйти до окончания финансового года, то есть до 31 марта 2025 года.

После того как Midori правильно сообщила о названии игры, инсайдер заявил, что ремейк выйдет "к концу этого финансового года". По всей видимости, это указывает на то, что он появится где-то в следующем году, возможно, между январем и мартом 2025 года. На вопрос, будет ли проект состоять только из третьей игры, он ответил: "Я думаю, это будет трилогия".

Dragon Quest 3 HD-2D Remake, как сообщается, будет показан на следующем Nintendo Direct в июне, так что следите за дальнейшими новостями (и потенциальным временем выхода).