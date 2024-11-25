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Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation 02.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
6.6 30 оценок

Square Enix не хочет перенасыщать рынок играми в стиле HD-2D, несмотря на успех ремейка Dragon Quest 3

butcher69
Новости

Графический стиль HD-2D стал революционным для JRPG, предлагая современную интерпретацию классической пиксельной графики. Его дебют в 2018 году с Octopath Traveler открыл путь множеству игр, включая Dragon Quest 3 HD-2D Remake. Однако, несмотря на успех последнего, Square Enix намерена умеренно использовать эту технологию, чтобы избежать перенасыщения рынка.

Продюсер Масааки Хаясака отметил в интервью Bloomberg, что команда обдумывает стратегию выпуска таких игр. «Если мы будем выпускать слишком много игр подряд, людям станет скучно», — подчеркнул он, добавив, что слишком большие перерывы тоже могут снизить интерес к серии.

Square Enix уже подтвердила использование HD-2D в ремейках Dragon Quest 1 и 2, которые запланированы на следующий год. Однако дальнейшее развитие этой технологии будет зависеть от реакции игроков.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

2дд если хотят то пусть машину времени делают и валят в начало 90х когда это популярно было, ща делать джва дд это все равно что с машины на телегу пересесть

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