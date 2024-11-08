Square Enix планирует продолжать работу с ремейками своих классических игр в формате HD-2D

Square Enix планирует продолжать работу с ремейками своих классических игр, используя уникальный стиль HD-2D, вдохновленный 16-битной эпохой. Об этом сообщил продюсер компании Масааки Хаясака, отметив, что разработчики намерены внедрять инновации и исследовать различные графические подходы для ремейков, чтобы адаптировать их под современные возможности.

HD-2D сочетает классический пиксельный арт с высококачественными 3D-эффектами, создавая уникальную эстетику, напоминающую золотой век игр. «Этот стиль идеально подходит для ремейков игр с пиксельным артом, так как он передает особую атмосферу и позволяет подчеркнуть оригинальные черты игры», — отметил Хаясака.

Square Enix уже представила стиль HD-2D в таких играх, как Triangle Strategy, Octopath Traveler и ремейк Dragon Quest 3. По словам Хаясаки, студия планирует и дальше развивать этот стиль, добавляя новые технологические элементы и совершенствуя визуальные эффекты, чтобы делать каждый ремейк еще более интересным и привлекательным для поклонников классических игр.