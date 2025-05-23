Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Сегодня компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Dragon Quest 3 HD-2D Remake, в котором удалили защиту Denuvo.

Это произошло спустя 6 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 437 МБ.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake является ремейком классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. В ремейке остался оригинальный сюжет и пошаговая система, но были добавлены ряд улучшений: