Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Сегодня компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Dragon Quest 3 HD-2D Remake, в котором удалили защиту Denuvo.
Это произошло спустя 6 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 437 МБ.
Dragon Quest 3 HD-2D Remake является ремейком классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. В ремейке остался оригинальный сюжет и пошаговая система, но были добавлены ряд улучшений:
- озвученные сцены;
- оркестровую музыку;
- новое призвание «Monster Wrangler»;
- арену для сражений с монстрами;
- сюжетные эпизоды с участием Ортеги, отца главного героя.
Пацаны поняли, что для успеха их недоигр достаточно убрать Denuvo, чтобы о них узнали.
Пацаны поняли это после 2020-го, когда Denuvo убрала бессрочную лицензию и сделала подписку.
А вот остальные послушно годами платят за защиту любого треша, даже когда продажи пробивают дно.
Фиг его знает со стражи галактики не убирают, при том что игру раздали лол, а игра вышла в 21 году.
У любой лицензии есть срок, игру же отжали хрю первую, так ещё и удали с аккаунтов, ед что могло сподвигнуть убрать мусор это то что шиндовс или какая проц перестали переваривать этот хлам, тогда много у каких игр убрали дрм в связи проблемами с 12 поколениям интел.
Вот и повод глянуть что за игра.На родине она весьма популярна,а вот у нас малоизвестна,даже после выхода на ПК из-за цены,денувы и отсутствия русика.
что то в последние время слишком много новостей про денуво так глядишь с норм игр будут убирать а не только с ноунеймов
Херасе...это с каких пор серия Dragon Quest ноунейм? Серия у нас, конечно, не столь известная, как например Дота 2, но ноунеймом точно не является
Сколько она теперь весит, килобайт?
Еще и в 2Д игре, ёёёёёёёёп твоё мать. Видимо денуво весь вес игры на себя брала ^_^
Сквэры орут- У НАС НЕД ДЕНЕГ!!!!! ЗАКРЫВАЕМ ХОРОШИЕ ПРОЕКТЫ И СТУДИИ(ну там Деус Экс например).
Тем временем сквэры- МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛИЦЕНЗИЮ дынувы В ИГРАХ КОТОРЫМ ПОД ВСРАКУ ЛЕТ И О КОТОРЫХ 95% ИГРОКОВ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛА, НО ДЕНЕГ У НАС НЕТ -_- .
ЛОГИКА
Так ненужно было творить последний деус. Он в лучших традициях макс пейна и гакнул всю франшизу.