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Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation 02.12.2014
Адвенчура, Ролевая, Вид сверху
6.8 35 оценок

Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest 3 HD-2D Remake

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Square Enix выпустила обновление для PC-версии Dragon Quest 3 HD-2D Remake, в котором удалили защиту Denuvo.

Это произошло спустя 6 месяцев после релиза игры. Размер exe-файла игры уменьшился на внушительные 437 МБ.

Dragon Quest 3 HD-2D Remake является ремейком классической игры 1988 года, выполненный в стиле HD-2D, сочетающем пиксель-арт и 3D-графику. В ремейке остался оригинальный сюжет и пошаговая система, но были добавлены ряд улучшений:

  • озвученные сцены;
  • оркестровую музыку;
  • новое призвание «Monster Wrangler»;
  • арену для сражений с монстрами;
  • сюжетные эпизоды с участием Ортеги, отца главного героя.
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
BitMan_and_Roban

Пацаны поняли, что для успеха их недоигр достаточно убрать Denuvo, чтобы о них узнали.

7
AceTheKing

Пацаны поняли это после 2020-го, когда Denuvo убрала бессрочную лицензию и сделала подписку.

А вот остальные послушно годами платят за защиту любого треша, даже когда продажи пробивают дно.

5
kotasha AceTheKing

Фиг его знает со стражи галактики не убирают, при том что игру раздали лол, а игра вышла в 21 году.

Denuvo убрала бессрочную лицензию и сделала подписку.

У любой лицензии есть срок, игру же отжали хрю первую, так ещё и удали с аккаунтов, ед что могло сподвигнуть убрать мусор это то что шиндовс или какая проц перестали переваривать этот хлам, тогда много у каких игр убрали дрм в связи проблемами с 12 поколениям интел.

samosan

Вот и повод глянуть что за игра.На родине она весьма популярна,а вот у нас малоизвестна,даже после выхода на ПК из-за цены,денувы и отсутствия русика.

5
Alex40001
6
Magnusss Alex40001
6
Ellie Williams

что то в последние время слишком много новостей про денуво так глядишь с норм игр будут убирать а не только с ноунеймов

4
PolGhost

Херасе...это с каких пор серия Dragon Quest ноунейм? Серия у нас, конечно, не столь известная, как например Дота 2, но ноунеймом точно не является

Simple Jack

Сколько она теперь весит, килобайт?

4
Kokoprime1991

Еще и в 2Д игре, ёёёёёёёёп твоё мать. Видимо денуво весь вес игры на себя брала ^_^

Сквэры орут- У НАС НЕД ДЕНЕГ!!!!! ЗАКРЫВАЕМ ХОРОШИЕ ПРОЕКТЫ И СТУДИИ(ну там Деус Экс например).

Тем временем сквэры- МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ЛИЦЕНЗИЮ дынувы В ИГРАХ КОТОРЫМ ПОД ВСРАКУ ЛЕТ И О КОТОРЫХ 95% ИГРОКОВ ДАЖЕ НЕ ЗНАЛА, НО ДЕНЕГ У НАС НЕТ -_- .

ЛОГИКА

1
vzglydizugla

Так ненужно было творить последний деус. Он в лучших традициях макс пейна и гакнул всю франшизу.