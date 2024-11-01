Square Enix выпустила релизный трейлер Dragon Quest 3 HD-2D Remake

Square Enix выпустила релизный трейлер Dragon Quest III HD-2D Remake, переиздания культовой классической RPG 1988 года. Игра, выполненная в популярном стиле «HD-2D», сочетает ретро-пиксельную графику с 3D-эффектами, как в Octopath Traveler, что создаёт особую визуальную эстетику.

Dragon Quest III расскажет историю о юном герое, сыне легендарного Ортеги, которому предстоит спасти мир от архистратига Барамоса и завершить дело отца. Помимо обновлённой графики, игра получила улучшения геймплея, новые сюжетные элементы и дополнительную профессию. Разработчики также анонсировали сюрприз для игроков, решивших пройти первые три части серии в хронологическом порядке.

Релиз Dragon Quest III HD-2D Remake состоится 14 ноября 2024 года на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC, но, к сожалению, без перевода на русский язык.