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Dragon Quest 3: The Seeds of Salvation 02.12.2014
Ролевая, Вид сверху
7 20 оценок

У игры не будет Denuvo? Square Enix опубликовала системные требования Dragon Quest III HD-2D Remake

butcher69
Новости

Square Enix обнародовала официальные требования Dragon Quest III HD-2D Remake на PC, но не стала указывать присутствие Denuvo. Быть может японская корпорация отказалась использовать её в новых релизах?

Учитывая используемую технику HD-2D, которая пытается в какой-то мере сохранить оригинальную эстетику, это не будет особенно требовательная игра. В частности, минимальные требования не должны представлять проблемы для большинства пользователей, даже если они могут показаться немного завышенными по сравнению со стилем игры.

Минимальные:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit
  • Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon™ RX 460 / Intel® Arc™ A380 / NVIDIA® GeForce® GTX 750
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 20 GB
  • Дополнительно: 1280x720, Graphics Preset "Lowest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU

Рекомендуемые:

  • 64-разрядные процессор и операционная система
  • ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit
  • Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100
  • Оперативная память: 8 GB ОЗУ
  • Видеокарта: AMD Radeon™ RX 470 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060
  • DirectX: версии 12
  • Место на диске: 20 GB
  • Дополнительно: 1920x1080, Graphics Preset "Highest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU

Игра выйдет 14 ноября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
tvorog8088

Всё равно не интересно, будет денуво или нет без разницы.

3
Пользователь ВКонтакте

Зато свою защиту от взлома она добавила. Были уже эксперименты с старыми частями Resident Evil. // Дмитрий Куликов

0
jax baron

естественно страродревняя игра - куда ей ещё дюнева.

0
Гемор

Быть может японская корпорация отказалась использовать её в новых релизах?

Может да, может нет. Какая разница? Если есть денуво - все берут активашки за 100 р, нет денуво качают с торрента или ждут взлома.

0
SwiftEmilyan

Игра

-1