У игры не будет Denuvo? Square Enix опубликовала системные требования Dragon Quest III HD-2D Remake

Square Enix обнародовала официальные требования Dragon Quest III HD-2D Remake на PC, но не стала указывать присутствие Denuvo. Быть может японская корпорация отказалась использовать её в новых релизах?
Учитывая используемую технику HD-2D, которая пытается в какой-то мере сохранить оригинальную эстетику, это не будет особенно требовательная игра. В частности, минимальные требования не должны представлять проблемы для большинства пользователей, даже если они могут показаться немного завышенными по сравнению со стилем игры.
Минимальные:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit
- Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon™ RX 460 / Intel® Arc™ A380 / NVIDIA® GeForce® GTX 750
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 20 GB
- Дополнительно: 1280x720, Graphics Preset "Lowest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU
Рекомендуемые:
- 64-разрядные процессор и операционная система
- ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit
- Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100
- Оперативная память: 8 GB ОЗУ
- Видеокарта: AMD Radeon™ RX 470 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 20 GB
- Дополнительно: 1920x1080, Graphics Preset "Highest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU
Игра выйдет 14 ноября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.
Всё равно не интересно, будет денуво или нет без разницы.
Зато свою защиту от взлома она добавила. Были уже эксперименты с старыми частями Resident Evil. // Дмитрий Куликов
естественно страродревняя игра - куда ей ещё дюнева.
Быть может японская корпорация отказалась использовать её в новых релизах?
Может да, может нет. Какая разница? Если есть денуво - все берут активашки за 100 р, нет денуво качают с торрента или ждут взлома.
Игра