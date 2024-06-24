У игры не будет Denuvo? Square Enix опубликовала системные требования Dragon Quest III HD-2D Remake

Square Enix обнародовала официальные требования Dragon Quest III HD-2D Remake на PC, но не стала указывать присутствие Denuvo. Быть может японская корпорация отказалась использовать её в новых релизах?

Учитывая используемую технику HD-2D, которая пытается в какой-то мере сохранить оригинальную эстетику, это не будет особенно требовательная игра. В частности, минимальные требования не должны представлять проблемы для большинства пользователей, даже если они могут показаться немного завышенными по сравнению со стилем игры.

Минимальные:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit

Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon™ RX 460 / Intel® Arc™ A380 / NVIDIA® GeForce® GTX 750

DirectX: версии 12

Место на диске: 20 GB

Дополнительно: 1280x720, Graphics Preset "Lowest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU

Рекомендуемые:

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows® 10 / Windows® 11 64-bit

Процессор: AMD Ryzen™ 3 1200 / Intel® Core™ i3-6100

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: AMD Radeon™ RX 470 / Intel® Arc™ A580 / NVIDIA® GeForce® GTX 1060

DirectX: версии 12

Место на диске: 20 GB

Дополнительно: 1920x1080, Graphics Preset "Highest", 60FPS / 16GB RAM required when using Intel Arc GPU

Игра выйдет 14 ноября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.