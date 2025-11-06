Dragon Quest 7 Reimagined подарит игрокам новый финал, зависящий от выборов по ходу прохождения

Square Enix готовит масштабное переосмысление Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past для платформ текущего поколения. Новый ремейк, получивший название Dragon Quest 7 Reimagined, не ограничивается лишь обновлённой HD-2D графикой: игра получит полностью переработанный 3D-стиль, напоминающий кукольный, улучшения сюжета и ряд удобств качества жизни. Главная интрига — совершенно новый финал, зависящий от решений игроков.

В интервью Game Informer продюсер Такеси Итикава отметил, что история по-прежнему будет следовать «оригинальной линии повествования», однако некоторые выборы героев и их союзников приведут к новому завершению, которого не было в предыдущих версиях. По словам Итикавы, это позволит фанатам испытать «новый повествовательный опыт», даже если они уже проходили оригинальную игру или ремейк 2016 года для 3DS.

Подробности о том, какие именно решения повлияют на концовку, остаются тайной. Игрокам предстоит самим открывать изменения в истории и наблюдать за тем, как их действия могут кардинально изменить исход событий. Это добавляет новый уровень интерактивности и заставляет по-новому взглянуть на знакомый сюжет Героя и его спутников, одновременно стимулируя к повторным прохождениям для изучения всех вариантов.

Dragon Quest 7 Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Поклонники серии смогут лично проверить, как их решения формируют финал игры, и открыть для себя новые грани одной из самых любимых RPG-серий Square Enix. Новый ремейк обещает не просто визуальное обновление, но и полноценное переосмысление классической истории с элементами, которые подарят свежие впечатления как ветеранам, так и новым игрокам.