Dragon Quest 7 Reimagined показала второй лучший старт серии в Steam, уступив лишь ремейку третьей части

Эра второстепенных спин-оффов Dragon Quest сменилась масштабным обновлением основной серии. Вслед за трилогией HD-2D, Square Enix выпустила ремейк Dragon Quest 7 Reimagined, окончательно "освободив" игру из многолетнего "заточения" на Nintendo 3DS

Обновлённая версия классической JRPG вышла 5 февраля на консолях и 6 февраля в Steam. Дебют игры в Steam оказался крайне успешным: игра собрала 90% положительных отзывов и привлекла более 25 тысяч игроков в пике. По этому показателю она уступила в серии только Dragon Quest 3 HD-2D Remake (~45 тыс.).

Благодаря таким результатам, ремейк седьмой части стал одним из самых успешных

релизов Square Enix на платформе Valve за последнее время.