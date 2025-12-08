Dragon Quest 7 Reimagined получила новый трейлер, рассказывающий о главном герое игры

Square Enix продолжают продвигать Dragon Quest 7 Reimagined, выпустив новый трейлер, рассказывающий о главном герое игры, имя которому дает сам игрок. Судя по всему, это первая часть серии роликов, в которых будут представлены все персонажи игры.

Описание персонажа гласит: «мальчик из Пилчард-Бэй, рыбацкой деревни на острове Эстард, который, несмотря на спокойную жизнь сына рыбака, часто задается вопросом, что же находится за морем».

Поскольку ремейк довольно точно соответствует оригиналу по содержанию и сюжету, в Dragon Quest 7 Reimagined сохранен классический главный герой, естественно, в новом графическом оформлении, но сохранивший свои характерные черты. Вместе с Марибель, принцем Кифером, Раффом, Эшем и сэром Мервином он составляет основную группу игроков, которая отправляется в долгое путешествие, полное опасностей, подводных камней и эпических моментов.

Dragon Quest VII Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на ПК и консолях.