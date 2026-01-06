Dragon Quest 7 Reimagined получит бесплатную демоверсию 7 января

Если вы ждете ремейк отличного JRPG-игры Dragon Quest 7 с подзаголовком Reimagined, то для вас есть отличная новость.

Square Enix анонсировала выпуск демоверсии, в которой будет представлена вводная часть игры. Еще одна хорошая новость заключается в том, что пользователи смогут перенести сохраненный прогресс в полную версию и продолжить игру с того места, на котором остановились.

И это еще не все: пользователи, которые смогут опробовать демку, получат специальный приз, который они смогут использовать в полной версии игры, а именно костюм «Day Off Dress» для Марибель. Бесплатная демоверсия будет доступна с 7 января на ПК и консолях.

Обобщая, уже завтра можно будет погрузиться в мир Dragon Quest 7 Reimagined в ожидании полноценного релиза игры, который состоится 5 февраля.