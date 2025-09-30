Dragon Quest VII Reimagined: меньше побочных заданий, больше динамики и нового контента

На Tokyo Game Show 2025 Square Enix раскрыла новые детали ремейка Dragon Quest VII Reimagined. Как выяснилось, игра не будет включать все сценарии и побочные активности из предыдущих версий. Цель разработчиков — сделать игровой процесс более лаконичным, ускорить темп повествования и подчеркнуть ключевую историю.

Продюсер Такеши Итикава пояснил, что команда работала в тесном контакте с создателем серии Юдзи Хории, чтобы удалить контент, который не был напрямую связан с основным сюжетом. В результате три сценария — Krage/Grondal, Litorud/El Ciclo и Probina/Providence — исчезнут, а также исчезнут некоторые побочные активности: казино, парк монстров, мировой рейтинг и город иммигрантов.

Однако удаление старого контента компенсируется новыми возможностями. В игре появится уникальный сценарий о детстве главного героя и Марибель, новая арена Колизей и переработанная мини-игра Lucky Panel, которая отличается от оригинала и версии для 3DS.

Ремейк сохраняет верность оригинальному сюжету, но переработанная 3D-графика вдохновлена реальными диорамными моделями, а игровой процесс стал более плавным и современным. Боевая система получила новые механики, а система профессий теперь позволяет персонажам использовать две профессии одновременно, что добавляет стратегической глубины. Интерфейс и вспомогательные функции переработаны для удобства в долгой RPG.

Игроки по-прежнему будут собирать фрагменты, открывающие новые острова, и исследовать обширные области мира.

Dragon Quest VII Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam и Microsoft Store. Этот ремейк обещает стать свежим взглядом на классику, сочетая ностальгию с современными улучшениями и новым контентом.