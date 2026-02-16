Dragon Quest VII Reimagined получила нейросетевой текстовый русификатор

Как стало известно, пользователь mixa_pulemet выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Dragon Quest VII Reimagined. Перевод был выполнен с помощью Gemini3, а так же были сделаны ручные правки. Русификатор совместим с PC и Nintendo Switch версиями игры.

Dragon Quest VII Reimagined - ремейк культовой Dragon Quest VII. Square Enix осовременила графику, переработала геймплейные механики и обновила повествование, сохраняя при этом масштаб оригинала - одной из самых продолжительных JRPG в истории серии.

Dragon Quest VII Reimagined доступна на PC, PS5, Nintendo Switch 1/2 и Xbox Series X/S.