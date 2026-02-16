ЧАТ ИГРЫ
Dragon Quest 7 05.02.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.6 31 оценка

Dragon Quest VII Reimagined получила нейросетевой текстовый русификатор

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, пользователь mixa_pulemet выпустил нейросетевой текстовый русификатор для Dragon Quest VII Reimagined. Перевод был выполнен с помощью Gemini3, а так же были сделаны ручные правки. Русификатор совместим с PC и Nintendo Switch версиями игры.

Dragon Quest 7 Reimagined "Русификатор текста через нейросеть"

Dragon Quest VII Reimagined - ремейк культовой Dragon Quest VII. Square Enix осовременила графику, переработала геймплейные механики и обновила повествование, сохраняя при этом масштаб оригинала - одной из самых продолжительных JRPG в истории серии.

Dragon Quest VII Reimagined доступна на PC, PS5, Nintendo Switch 1/2 и Xbox Series X/S.

