Фанаты Dragon Quest VII возмущены цензурой Айши в ремейке и считают, что Square Enix предает наследие Акиры Ториямы

Недавно анонсированный ремейк Dragon Quest VII, получивший подзаголовок "Reimagined" и запланированный к релизу 5 февраля 2026 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, вызвал негодование среди фанатов из-за цензуры дизайна персонажа Айши. Сообщество обвиняет Square Enix в очередном прогибе перед Западом, утверждая, что изменения в ее образе - это не только неуважение к наследию серии, но и искажении оригинального видения ныне покойного Акиры Ториямы.

Согласно постам на X и обсуждениям на Reddit, Айша, культовая танцовщица из клана Бродяг, лишилась своего оригинального откровенного костюма, который подчеркивал ее свободолюбивый и дерзкий характер. Вместо этого ей добавили более закрытую одежду, включая элементы, напоминающие "трусы-боксеры", что вызвало критику со стороны фанатов.

Некоторые фанаты попытались получить разъяснения от Square Enix через их англоязычного PR-менеджера, но официального подтверждения, будет ли оригинальный дизайн Айши доступен как альтернативный костюм, пока нет.

Несмотря на критику, многие признают, что Dragon Quest VII: Reimagined выглядит впечатляюще: визуальный стиль сохраняет дух классических JRPG, а обновлённая графика и саундтрек подчеркивают идентичность серии.