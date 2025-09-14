Фанаты Dragon Quest VII возмущены цензурой Айши в ремейке и считают, что Square Enix предает наследие Акиры Ториямы

Недавно анонсированный ремейк Dragon Quest VII, получивший подзаголовок "Reimagined" и запланированный к релизу 5 февраля 2026 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, вызвал негодование среди фанатов из-за цензуры дизайна персонажа Айши. Сообщество обвиняет Square Enix в очередном прогибе перед Западом, утверждая, что изменения в ее образе - это не только неуважение к наследию серии, но и искажении оригинального видения ныне покойного Акиры Ториямы.
Согласно постам на X и обсуждениям на Reddit, Айша, культовая танцовщица из клана Бродяг, лишилась своего оригинального откровенного костюма, который подчеркивал ее свободолюбивый и дерзкий характер. Вместо этого ей добавили более закрытую одежду, включая элементы, напоминающие "трусы-боксеры", что вызвало критику со стороны фанатов.
Некоторые фанаты попытались получить разъяснения от Square Enix через их англоязычного PR-менеджера, но официального подтверждения, будет ли оригинальный дизайн Айши доступен как альтернативный костюм, пока нет.
Несмотря на критику, многие признают, что Dragon Quest VII: Reimagined выглядит впечатляюще: визуальный стиль сохраняет дух классических JRPG, а обновлённая графика и саундтрек подчеркивают идентичность серии.
Бомбить из-за формы трусов мультяшного персонажа это какой-то новый уровень дол... фанатизма
Согласен но коли идёт борьба между тем чтобы все были в парандже Аля mortal kombat 11 и между тем как было раньше аля mortal kombat 9. То пусть докапываются хоть до пикселя. Любой фронт нельзя сдавать)
Откуда вы беретесь, вы не люди, вас даже приматами не хочется называть - потому что даже те умнее! Ты не можешь свой одноклеточный мозг включить на немного и подумать что это цензура, что это изменение образа персонажа и это плохо? Ну давай плять Тифе дадим грудь первого размера! Шорты под юбку уже нацепили. Давай Еве из Стеллар Блейд уберем все костюмы и заменим на один закрытый комбинезон - эффект такой же. Мир катится в г*вно благодаря западным активистам, а такие как ты "а? че? да пох, да подумаешь, да они мультяшные! гыы, ну вы фанатики!" этому лишь потакаете.
А что было у Тифы под юбкой в оригинале?))
Так не первый раз же. До этого то ли какого-то нпс, то ли напарника в одной из переделок старых драгонквестов тоже цензурили. Бронетрусы нынче не в почёте. Анекдот есть - когда в Вашингтоне идёт дождь, японцы тоже зонты открывают.
Японские игры все больше и больше деградируют. Вчера была новость, про "режим бога" и бессмертного ГГ, где игроку вообще не надо напрягаться, игра сама себя проходит. Теперь жёсткая цензура всего и вся. Особенно любят цензурить все подряд КрэпКам! РЕ 4 Ремейк, Дед Райзинг Ремастер, Онимуша Ремастер и др. А ведь когда-то, японские игры, мало того, что были одними из самых сложных, так ещё и одними из самых сексуализированых. А теперь японская игра = полное позорище, зацензуреное, оказуаленое и беззубое!
Пепец, форму трусов поменяли, вот это прогиб 🗿 // Глеб Громов
Там же стиль детсадовский...
Кто помнит как выглядела героиня в древнем экшончике heavy metal fakk 2? Интересно как бы её сейчас переодевали?
Предыдущий прикид реально лучше
