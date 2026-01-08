На ПК и консолях вышла демоверсия Dragon Quest VII Reimagined

Поклонники знаменитой JRPG получили возможность бесплатно окунуться в мир Dragon Quest VII Reimagined — ремейка классической игры 2000 года, который Square Enix планирует выпустить уже в начале следующего месяца.

Демоверсия доступна на PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch и Steam. Прогресс, достигнутый в демке, перенесется в полную версию при условии использования той же учетной записи и платформы, а прошедшим вводную часть геймерам получат наряд для Марибель под названием «Выходное платье».

Правда, у демо есть свои ограничения: максимальный уровень персонажа, лимиты на развитие профессий и количество золотых монет, а также часть предметов и наград заблокированы и будут доступны только в полной версии игры. Несмотря на все вышесказанное, можно получить общую картину о всех нововведениях в обновленной версии классической JRPG.

Dragon Quest VII: Reimagined выйдет 5 февраля 2026 года на ПК и консолях.