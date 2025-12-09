Новый трейлер Dragon Quest VII Reimagined посвятили принцу Киферу - энергичному спутнику героя

Square Enix опубликовала новый трейлер Dragon Quest VII Reimagined, сосредоточенный на одном из ключевых персонажей — принце Киферe из королевства Эстард. По описанию разработчиков, Кифер принадлежит к знатной семье, правящей островом на протяжении многих поколений. Он отличается живым характером, любознательностью и стремлением к приключениям, поэтому неизменно сопровождает главного героя в поисках тайн этого мира.

Dragon Quest VII Reimagined — это переосмысление культовой JRPG с полностью обновлённым визуальным стилем в виде диорам, современными механиками и переработанным сюжетом. Проект обещает впечатляющие истории героев, наполненные драмой и открытиями, что порадует ветеранов оригинала.

Новички же получат идеальную возможность познакомиться с одной из самых значимых серий японских RPG — игра создаётся таким образом, чтобы даже новые игроки чувствовали себя комфортно в мире Dragon Quest.

Глобальный релиз Dragon Quest VII Reimagined состоится 5 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и PC через Steam и Microsoft Store.