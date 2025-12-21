Новый трейлер Dragon Quest VII Reimagined знакомит с миром, сюжетом и головоломками

Square Enix опубликовала новый трейлер предстоящего ремейка Dragon Quest VII Reimagined под названием «Adventure Log Part 1», знакомящий с миром «забытых земель, огненных монстров, сложных головоломок и мрачных тайн».

Вы — сын рыбака, который всю свою жизнь прожил на мирном острове Эстард. Ваше путешествие начинается с простого вопроса: что еще есть в этом мире, кроме этого маленького островного королевства? В поисках ответов вы и ваши друзья детства обнаруживаете Храм Тайн и попадаете в прошлое. Там вы узнаете шокирующую правду о том, что целые земли были запечатаны злобной силой.

Хотя многие аспекты переосмысленной версии Dragon Quest VII остаются загадкой, все те особые мелочи и черты персонажей, которые делали эту серию популярной на протяжении почти 40 лет, остались на своих местах. А новые визуальные эффекты, безусловно, выглядят довольно непривычно. Хорошо это или плохо — решать вам.

Релиз игры ожидается 5 февраля следующего года для ПК и консолях.