Новый трейлер переосмысления Dragon Quest 7 показал воссоединение с Киффой и новые сюжетные линии

На прошедшей презентации State of Play Japan компания Square Enix представила свежий трейлер Dragon Quest VII Reimagined — нового переосмысления классической ролевой игры 2000 года. Релиз проекта состоится 5 февраля 2026 года на ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch, Switch 2 и Xbox Series X/S одновременно по всему миру.

Обновлённая версия полностью перестроена визуально и повествовательно. Игра получила выразительный трёхмерный стиль “Doll Look”, придающий персонажам облик тёплых кукольных фигур, а также переработанную структуру сюжета. Одним из ключевых нововведений станет дополнительный эпизод, в котором герой вновь встретится со своим старым другом Киффой — спустя годы после событий оригинала.

В показанных кадрах Киффа предстаёт повзрослевшим и более опытным воином. Он помогает главному герою в бою, используя новые приёмы и особые предметы. Разработчики намекают, что объединение героев не ограничится одним регионом и что за этой встречей скрывается более глубокая тайна.

Dragon Quest VII Reimagined предлагает поклонникам переосмысление истории о путешествиях сквозь время и возрождении забытых миров, сохранив дух оригинала, но представив его через современную графику и обновлённое повествование.